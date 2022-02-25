Для тех, кто решил обновить свой гардероб: 10 главных весенних новинок, которые будут актуальны и через год

Буквально считаные дни остались до весны. Если вы еще не успели обновить гардероб и продумать обновленный образ, то приступайте уже сейчас. Для создания эффектного лука возьмите на вооружению информацию о модных трендах предстоящего сезона, которые останутся актуальными даже через год.

Полимерные кольца

Помните, как в прошлом году было модно носить много колец? Модницы надевали по несколько аксессуаров, украшая чуть ли не все десять пальцев рук.

Сейчас этот тренд уже неактуален. Модно носить одно (максимум два) большое полимерное кольцо. Убедитесь в том, что эта новинка есть у вас в наличии.

Кроссовки

Удобная и комфортная обувь — тренд предстоящего сезона. Модницы могут расслабиться: теперь не нужно мучиться, перемещаясь в неудобных туфлях на высоких каблуках. Кроссовки можно и нужно сочетать с юбками, платьями. Благодаря этому вы получите женственный и стильный образ.

Тотал-вайт

В прошлом сезоне была актуальна черная одежда. Тотал-блэк — это темная монохромная одежда. Сейчас же в моде тотал-вайт, то есть образ, когда вы с головы до пят одеты в белые вещи. Это может быть брючный костюм, платье и т. д.

Юбки с принтом

Этой весной в моде будут расклешенные юбки длиной чуть ниже колен с яркими принтами. Приветствуются как растительные орнаменты, так и геометрические узоры, поэтому вы можете остановиться на том варианте, который больше вам импонирует. Что касается фасона, то покупайте ту юбку, которая подчеркивает талию и скрывает бедра.

Бомбер

Что может быть более незаменимым в весеннем гардеробе, нежели бомбер? Это изделие несколько сезонов не выходит из моды. Однако предстоящей весной постарайтесь найти вещь либо оригинального дизайна, либо пошитую из неожиданного и непривычного для бомбера материала. Например, атласа.

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Джинсовые вещи

Есть тотал-блэк, есть тотал-вайт, а в новом сезоне появится еще и тотал-деним. Это образ, когда вы полностью облачены в одежду из джинсовой ткани. Универсальный и беспроигрышный вариант — готовый комбинезон. Отдавайте предпочтение модели с широкими брюками. Аппликации, вышивки и другие элементы декора приветствуются.

Сиреневый и коричневый

Это самая модная цветовая гамма предстоящей осени. Можете смело сочетать между собой одежду подобных оттенков. Желательно, чтобы фиолетовый был не глубоким насыщенным, а пастельным. Тогда образ получится легким, воздушным, нежным и романтичным.

Панамы

Хотя весной солнце припекает не так сильно, как летом, тем не менее этот аксессуар обязателен в гардеробе каждой модницы. Материал головного убора неважен. Это может быть текстиль, деним, даже солома. Убедитесь в том, что панамка по стилю сочетается с другой одеждой.

Вязаные свитера

Весной тепло приходит не так быстро, как хотелось бы, поэтому не стоит откладывать свитера на самую дальнюю полку. В тренде будут вязаные изделия, особенно те, которые связаны крючком. Цветовая гамма представлена мягкими светлыми оттенками: слоновой кости, шампань и т.д.

Мини-сумки

Эти аксессуары не слишком практичны, зато помогают в создании гламурного образа. В моде — мини-сумки на небольшом ремешке. Именно с их помощью можно привлечь внимание к большому перстню на пальце, ведь сумку вам придется держать в руке.