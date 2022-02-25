 

Талантливая молодежь последние три года уезжает из Петербурга

25.02.2022, 14:25, Разное
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Смольный сообщил, что Санкт-Петербург может гордиться талантами подрастающего поколения. Однако по статистике, большая часть молодежи покинет город, так как не видит перспектив на будущее.
По словам губернатора Александра Беглова, в Северной столице создаются рабочие места с хорошей зарплатой. Однако в реальности молодые жители Петербурга предпочитают разъезжаться по другим регионам.

Санкт-Петербург стал бесперспективным для молодых россиян городом из-за оттока, который наблюдается здесь последние три года. По данным «Петростата», число приезжих абитуриентов в городе на Неве сократилось в два раза.

Интересно, что молодежь не поддерживает политику Беглова. Согласно последним данным социологического исследования АСИ, свыше 60% молодых петербуржцев негативно оценивают деятельность губернатора, а около 70% испытывают к нему недоверие.



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