Анна Семенович рассказала о специфике влюбленности в 40 лет

Певица Анна Семенович рассказала, как женщины влюбляются в 40 лет. Она заявила, что ей тяжело это сделать.

Анна Семенович наслаждается своим возрастом. Она считает себя счастливым и самодостаточным человеком. В то же время поклонники переживают, что экс-солистка группы «Блестящие» до сих пор не устроила личную жизнь. Саму же Семенович не смущает статус незамужней женщины.

По словам артистки, у нее есть проблема, ей трудно влюбиться. Сейчас в ее жизни все настолько хорошо, что она пока не понимает, как «большое волосатое животное» влезет в идеальную картинку. Знаменитости важно найти человека, с которым будет возможность чувствовать себя в любой ситуации комфортно.

Семенович ищет мужчину-одногодку. Артистка откровенно заявила, что, если ей встретится потенциальный избранник, живущий в 35 лет с матерью, то он не подойдет ей. В таком возрасте нужно уметь зарабатывать финансовые средства. В целом исполнительница согласилась, что любовь иногда доставляет боль, обиду, избранники предают и ведут себя не красиво. В то же время люди зависят от этого чувства.

Источник: www.starhit.ru