 

Хлопок газа на востоке Москвы произошел из-за нарушения правил эксплуатации оборудования

25.02.2022, 13:55, Разное
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Хлопок случился на третьем этаже – произошло частичное обрушение стен квартиры. Причиной стало нарушение жильцом правил эксплуатации газового оборудования, уточнили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывают помощь. Все системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, состояние несущих конструкций не нарушено.

В пресс-службе ВАО сообщили, что на месте происшествия работают бригады АО “Мосгаз”.



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