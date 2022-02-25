Хлопок газа на востоке Москвы произошел из-за нарушения правил эксплуатации оборудования

Хлопок случился на третьем этаже – произошло частичное обрушение стен квартиры. Причиной стало нарушение жильцом правил эксплуатации газового оборудования, уточнили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывают помощь. Все системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, состояние несущих конструкций не нарушено.

В пресс-службе ВАО сообщили, что на месте происшествия работают бригады АО “Мосгаз”.