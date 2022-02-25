Резников: Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов

“30 часов идет полномасштабная атака России на наше государство. Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла в первые – самые сложные – сутки. Оккупанты понесли существенные потери. Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу. Горжусь каждым из вас! Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующие боекомплекты уже розданы и продолжают раздаваться бойцам Сил территориальной обороны в течение вчерашнего и сегодняшнего дней. Количество желающих присоединиться к рядам сил ТрО и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие поступает еще”, – сообщил министр.

Он отметил, что разрешил присоединиться к ТрО украинцам старше 60 лет, которые “морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага”.

“Так что, “заблудившиеся”, нехай щастить!” – добавил он.

Резников также сообщил, что вскоре Украина получит “дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов” от партнеров.

“Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, атакующего соседей. Надо показать миру и самим гражданам России, что русские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей. И что все молчащие становятся сообщниками убийц. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы, загрязняют свои руки кровью невинных людей”, – заявил министр.

Он призвал украинскую диаспору распространять информацию о преступлениях РФ против Украины с официальных каналов.

“Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь – среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают. Важно распространить упомянутые факты в итальянском, немецком и венгерском медиапространстве, а также среди журналистов и должностных лиц европейских стран. Все, кто знает соответствующие языки, вы – наше оружие. Мы должны продемонстрировать миру, что такое тотальная оборона. И что наш народ не одолеть. Мы обязательно победим! Слава нашим защитникам и защитницам! Слава Украине!” – заявил он.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/355213996614958

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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