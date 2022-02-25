РосСМИ сообщили, что Украина готова к переговорам о нейтральном статусе. В ОПУ заявили, что не влияют на заголовки новостей

Журналисты попросили прокомментировать новость российского агентства РБК, которая вышла под заголовком “Подоляк заявил о готовности Украины к переговорам о нейтральном статусе”.

В комментарии агентству была така цитата Подоляка: “Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас, когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать… Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами”.

В ОПУ заявили, что не редактируют заголовки в СМИ и “не могут авторизировать то, что сокращают и переформатируют под громкий заголовок”.

“Украина считает необходимым скорейшее прекращение боевых действий и восстановление нормальной жизни людей. Если из Москвы мы слышим, что в таком разговоре их интересует тема нейтрального статуса, то мы не боимся такой темы и в рамках широкого диалога о гарантиях безопасности государства и людей можем обсуждать и такую тему. Президент Зеленский говорил об этом в своем обращении, переслушайте его слова. Именно эту формулировку мы можем подтвердить, а не то, что в другом контексте пошло по заголовкам”, – заявили в ОПУ.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Положение о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО есть в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях МИД РФ опубликовал заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. “Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой”, – подчеркнул он.

15 февраля на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве Путин заявил, что Россия хочет “решить вопрос” относительно вступления Украины в НАТО срочно. Спустя неделю, 24 февраля, Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”. После этого вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Активные боевые действия в Украине продолжаются второй день.

25 февраля Зеленский заявил, что страны – члены Евросоюза боятся отвечать на вопрос, когда Украина вступит в НАТО. “Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас важный момент – решается судьба нашего государства. Спрашиваю у них: “Вы с нами?” Они отвечают, что с нами, но нас с собой в Альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Спросил прямо. Все боятся, не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся, защищая наше государство. Не боимся России. Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить обо всем. О гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Мы же сейчас не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное: какие конкретно страны нам их дадут?” – спросил Зеленский.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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