 

Исполком УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2021 года из Санкт-Петербурга

25.02.2022, 13:47, Новости дня
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Внеочередное заседание исполкома состоялось в связи с “серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе”, указано в сообщении.

“Исполком УЕФА принял решение о переносе финала мужской Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион “Стад-де-Франс” в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая, и начнется в 21.00 по центральноевропейскому времени”, – проинформировали в УЕФА.

В пресс-релизе прямо не говорится о нападении России на Украину, но есть упоминание о “беспрецедентном кризисе”.

“Вместе с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и вынужденным перемещением. На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет УЕФА постановил, что российские и украинские клубы, а также сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Сообщение о переносе матча из Санкт-Петербурга в Париж прозвучало после нападения России на Украину.

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”. 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. 

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах. 

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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