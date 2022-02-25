 

Карты попавших под санкции банков не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay

25.02.2022, 13:45, Новости дня
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Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay, GooglePay, следует из сообщения ЦБ.

«Клиенты банков, попавших под санкции (банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия») не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», – передает ТАСС сообщение регулятора.

В ЦБ добавили, что Банковские карты российских кредитных организаций работают и будут продолжать работать на всей территории РФ без ограничений.

«Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории РФ для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений. Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени», – информирует регулятор.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что Великобритания замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность Аэрофлота на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка.

Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.



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