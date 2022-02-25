Кремль заявил о признании Зеленского президентом Украины

Россия признает, что Владимир Зеленский является президентом Украины, но пока нет разговора о его встрече с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да, конечно. Зеленский – это президент Украины», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

При этом Песков ответил, что пока ничего не может сказать насчет возможных контактов Путина и Зеленского в ближайшее время.

«Сейчас я не могу об этом ничего сказать», – отметил представитель Кремля.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал ложью готовность Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины.

Ранее Зеленский вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий.

До этого Владимир Зеленский допустил обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией. До этого на Украине заявили, что Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги.

Кроме того, украинский президент констатировал, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.