Бородай оценил военную операцию РФ на Украине

«Спецоперация ВС РФ против украинских силовиков развивается достаточно успешно, все задачи реализуются в высоком темпе», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Бородай. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закрывает глаза на военные преступления Киева.

«Все мы прекрасно знаем, что происходит: на Украине и в Донбассе идет операция Вооруженных сил РФ против агрессора под общим названием: украинские власти», – сказал член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, экс-глава Совета министров ДНР Александр Бородай.

По его словам, по ряду направлений ВСУ и другие силовые структуры Украины оказывают особо сильное сопротивление. «Россия ведь воюет не только против украинских силовиков, но и против националистических батальонов, которым Киев придал официальный статус, а также выдал оружие и финансирование», – напомнил

«Заметьте: на многочисленных роликах, снятых украинцами, видно, как мирные люди спокойно идут и едут вдоль колонн российской военной техники. Это показывает, что РФ на Украине борется исключительно с преступным правящим режимом и его силовыми структурами. В любом случае, нужно немного подождать, и украинская власть во главе с Зеленским падет», – подчеркнул парламентарий.

Бородай также добавил, что в Донбассе военным приходится натыкаться на глубоко эшелонированную оборону, которую украинцы создавали последние восемь лет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой заявил, что Запад выгораживает украинский режим и закрывает глаза на военные преступления Киева против мирных граждан, действия украинской стороны и Запада ввергли Украину в трагедию.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сбили пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Также было уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров. Конашенков добавил, что в ходе спецоперации были выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.

«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций», – сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.