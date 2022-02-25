 

Дети с COVID-19 выделяют в 4 раза меньше вируса по сравнению со взрослыми

25.02.2022, 13:40, Разное
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В исследовании группы исследователей из Берлина участвовали 15 детей 8-10 лет и 15 взрослых добровольцев от 23 до 64 лет. С помощью лазерного счетчика ученые измерили количество аэрозольных частиц, которые попадают в воздух при дыхании, разговоре, пении и крике, а также оценили скорость их распространения.

Оказалось, что по сравнению со взрослыми у детей интенсивность выброса частиц в 4,3 раза меньше во время дыхания, разговора и пения, скорость распространения — в 5 раз ниже. При этом существенной разницы в объеме выброса частиц во время крика между группами не было.

По мнению ученых, эти данные могут объясняться различиями в анатомии органов дыхания у детей и взрослых. Например, у детей меньшие размеры легких и более короткие голосовые связки. Авторы исследования также предположили, что эти особенности связаны с меньшей вирусной нагрузкой у детей в случае заражения, именно поэтому они менее восприимчивы к инфекции и часто переносят ее бессимптомно.

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«Дети в среднем выделяют меньше капель и аэрозолей из дыхательных путей, чем взрослые, и могут иметь меньшую вероятность передачи COVID-19», — цитирует CNN авторов исследования. Ученые отметили, что зараженный ребенок с высокой вирусной нагрузкой выделяют патогена больше, чем взрослый с низкой вирусной нагрузкой. Кроме того, в оценке риска передачи вируса огромную роль играют другие факторы, такие как наличие маски, продолжительность контакта, качество вентиляции.

Отметим, что вопрос о том, насколько дети участвуют в распространении коронавируса, до сих пор остается дискуссионным. Так, в период распространения дельта-варианта китайские ученые выяснили, что дети до 12 лет заражают окружающих чаще, чем все остальные возрастные группы.

Ранее американские ученые сообщили, что больше всех вирус распространяют дети до 5 лет. Лабораторные исследования образцов показали, что у самой младшей возрастной группы уровень генетического материала SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях был в 10-100 раз выше, чем у детей более старшего возраста и взрослых.



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