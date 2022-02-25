Мнение: Итоги первого дня

Ну что, можно подвести итоги первых суток вторжения. Похоже, всё идет примерно так же, как и следовало ожидать: Россия ударила растопыренной пятерней сразу по всем направлениям, пока успехи, мягко говоря, скромные: из областных центров взяты вроде бы одни Сумы, Одесса не взята, Харьков – нет, про Херсон непонятно, на фронтах в самом Донбассе (из-за которого, по легенде, вообще весь сыр-бор) просто почти нет подвижек, «продвижение на 3-6 км», по данным Минобороны самой РФ.

Есть только одна по-настоящему положительная новость – военные пустили воду по каналу в Крым. Отрезать полуостров с 2 миллионами жителей от воды – это была поистине средневековая дикость и гнусность, и хорошо, что эту пакость пресекли ударом железного кулака.

Но, конечно, одна эта маленькая справедливость меркнет на фоне целого вала дичи и преступлений уже с нашей стороны. Поражает масштаб обстрелов – Украину решили накрыть по всей длине, вроде вплоть до Черновцов. Какая цель – запугать всех до печенок?

И еще одна, совсем уж сюрреалистическая новость – «российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС». Вопрос – а это-то на хрена?? Она ведь не работает!? Но в символическом плане, безусловно, в этом что-то есть – войска Мирового Зла заняли всемирный символ Хаоса и Апокалипсиса. Видимо, именно для этого и взяли – постановщикам это показалось забавным.

По-прежнему непонятно, чего добивается РФ. Киев взять? И что? Но вроде бы ясно, что после первого ошеломления украинские войска уже начали приходить в себя, они уже огрызаются, джавелины и стингеры у них есть. Перейдут к полупартизанской тактике – и кто за ними будет гоняться на огромной украинской территории?

Очевидно, что кремлевские «стратеги» сделали ставку на блицкриг. Но что, если эта ставка не сыграет – то есть украинцы вот так, как сейчас, и упрутся? Скажем, вот так же, как сейчас, засядут в городах? Ведь войска так и боятся соваться внутрь городов – даже вроде бы такого «прорусского», как Харьков?

Хотелось бы, конечно, верить, что в этом случае «Путин» поймет, что «ставка не сыграла» и прикажет убираться из Украины восвояси. Но это «вариант мечты». А я с ужасом думаю, что в этом случае МЫ (да, надо смотреть в глаза реальности, а не прикидываться маленькими ребенками) именно мы станем брать города штурмом. И бомбить их.

Кто-то все еще надеется, что нам удастся зайти в дерьмо только на чуть-чуть, пальчик ноги испачкать. В крайнем случае – один раз наступить. Но, боюсь, планы тех, кто НАМИ это всё делает, несколько другие. По их задумке, мы должны искупаться в стыде и позоре ЦЕЛИКОМ.

Уже есть сообщения, что бомбили жилые кварталы Киева. Очень надеюсь, что это фейк. Очень надеюсь, что есть черты, которые мы не перейдем. Но – так и вижу циничную усмешку – «у войны свои законы, сынок».