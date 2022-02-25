 

Петербуржцы оценили снегоуборку на один балл из пяти

25.02.2022, 13:30, Новости дня
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Жители Петербурга оценили качество зимней уборки в этом году. Опрос на «Собака.ru» показал, что горожане недовольны снегоуборкой. 80% опрошенных выбрали самую низкую оценку – единицу, 15% поставили два балла. Только 2% опрошенных удовлетворены работой коммунальных служб.

Стоит отметить, что ветераны ВОВ тоже недовольны организацией уборки в Петербурге. Пожилые люди жаловались губернатору Александру Беглову, что не могут выйти в магазин за продуктами из-за образовавшейся наледи. Горожане вынуждены обращаться за помощью к медработникам после полученных травм.

Петербуржцы ежедневно оставляют жалобы на сайтах профильных комитетов, а также указывают адреса улиц, где нужно срочно навести порядок. Несмотря на это, администрация Смольного не предприняла никаких действий за весь зимней период. Вместо этого подчиненные Беглова надеются отвлечь внимание горожан ламп в уличных фонарях.



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