Мнение: День Z + 1

Начался второй день операции Z. После нескольких авиаударов, по Киеву начались ракетные удары, в том числе по правительственному кварталу. Сообщают о десятках выпущеных ракет. ВСУ заявляет, что был сбит российский самолет, который упал в Дарнице. По другим заявлениям, сбили ракету или БПЛА. UPD: Оказался сбитый "Калибр" – 3 гражданских ранено.

Начавшаяся в 2014-м году в Киеве война, которая приползла на Донбасс и 8 лет его мучала, возвращается в Киев.

Трансляция второго дня операции Z продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (там же уже можно посмотреть многочисленные видео ударов по Киеву).

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