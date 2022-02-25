 

Мнение: День Z + 1

25.02.2022, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Начался второй день операции Z. После нескольких авиаударов, по Киеву начались ракетные удары, в том числе по правительственному кварталу. Сообщают о десятках выпущеных ракет. ВСУ заявляет, что был сбит российский самолет, который упал в Дарнице. По другим заявлениям, сбили ракету или БПЛА. UPD: Оказался сбитый "Калибр" – 3 гражданских ранено.

Начавшаяся в 2014-м году в Киеве война, которая приползла на Донбасс и 8 лет его мучала, возвращается в Киев.

Трансляция второго дня операции Z продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (там же уже можно посмотреть многочисленные видео ударов по Киеву).

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / В Samsung Galaxy S21 будут аккумуляторы производителя взрывающихся батарей Galaxy Note7

15.02 / Женщина впервые возглавила ВТО

22.05 / Мнение: Роботы-старообрядцы

29.09 / Обувь на платформе, чулки-ботильоны и не только: модные модели сезона осень-зима 2021-2022

01.12 / В Петербурге бывшего следователя задержали за продажу сертификатов вакцинации

29.10 / Собчак рассказала об отношениях между Богомоловым и ее сыном Платоном

15.11 / Блестки не всегда выглядят вульгарно: как составить интересные образы с ними

12.03 / Эксперты: На жировой гепатоз печени могут указывать четыре видимых признака

13.08 / Apple выпустит единую платную подписку на все свои сервисы

13.02 / Ученые отметили неожиданные психологические гендерные способности мужчин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика