“Ребенок важнее, чем мужчина”: беременная сестра Жанны Фриске, Наталья, призналась, что готова стать матерью-одиночкой

Недавно сестра певицы Жанны Фриске, Наталья, обрадовала подписчиков сообщением о том, что скоро станет мамой. Она опубликовала новость и фото с животиком в личном блоге. Имя отца будущего ребенка и подробности о нем Наталья скрывает.

Одинокая, но счастливая мама

Родственница артистки сообщила, что беременность протекает легко. Наталье уже известен пол будущего малыша. Она выбрала для первенца имя, которое пока держит в секрете. Малыш появится на свет совсем скоро. Казалось бы, 35-летняя Наталья очень нуждается в поддержке мужчины. Но, по словам будущей мамы, она прекрасно справляется сама. Фриске сообщила, что не замужем и не собирается вступать в брак. Кроме того, Наталья не поддерживает отношений с отцом будущего малыша. По словам Фриске, она некомфортно чувствовала себя рядом с ним и не испытывала любви к избраннику. Наталья решила стать матерью-одиночкой. Ребенок будет носить ее фамилию. Для Натальи малыш гораздо важнее мужчины.

Поддержка близких

Наталья дважды вступала в брак. Но так и не смогла обрести счастья в семейной жизни. Первым избранником Фриске был ее одноклассник. Наталья вышла за него замуж в 2010 году. Через несколько месяцев супруги расстались. Вторым мужем Натальи стал сотрудник МЧС Сергей Вшивков. За него Фриске вышла замуж в 2013 году. Брак также закончился разводом.

По словам будущей мамы, ее сейчас поддерживают родители. Отец и мать Натальи очень хотели, чтобы у дочери появился малыш.

И они даже расплакались от счастья, когда узнали о ее беременности. Родители Натальи обещали помогать дочери в воспитании ребенка. Рожать Фриске планирует в России вместе с доулой. Няню для малыша она нанимать не собирается. И считает, что справится с воспитанием наследника самостоятельно, конечно, не без помощи бабушки и дедушки.

Наталья – младшая сестра знаменитой певицы. Она пыталась реализовать себя в шоу-бизнесе. Но затем выбрала профессию стилиста.