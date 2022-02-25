Трамп отказался закрывать счёт в Сбербанке

Дональд Трамп призвал американцев бойкотировать санкции против России. Сам экс-президент США заявил, что не планирует закрывать свой личный счёт в Сбербанке.

– Кто дал право Байдену ограничивать мою финансовую свободу? В Сбербанке прекрасный сервис и высокий процент по вкладам, ни один американский банк таких условий предложить не может. Я был, есть и буду клиентом Сбера, а престарелые лидеры демократов мне не указ! – написал Трамп в своём Twitter 25 февраля.

После обращения Трампа на портале Change.org была создана петиция о снятии санкций против российских банков, которую за первые три часа подписало больше 100 тысяч человек.

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