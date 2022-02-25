Мнение: Почему передовики производства должны делиться

Токарь Козьма выточил за месяц 200 деталей: больше, чем вся остальная бригада вместе взятая. План выполнен, и ему теперь особо нечего делать — помогать товарищам он не хочет, а новое задание дадут только через несколько дней. Так что пока другие работают по 8 часов, Козьма гуляет по территории завода, читает книжки по материаловедению и ведёт светские беседы с поварихами.

Другие токари полагают, что надо забрать готовые детали у Козьмы и распределить их поровну между всей бригадой. На это есть несколько причин.

1. Дирекция завода имеет какие-то оторванные от жизни представления о справедливости. Начальство полагает, что если Козьма сделал в 10 раз больше деталей, чем Фрол, то и денег ему положено в 10 раз больше. Даже если Фролу едва хватает на жизнь, а Козьма катается, как сыр в масле, новый автомобиль недавно купил. Извращённая логика у начальства такая: если не платить Козьме много, он уйдёт на другой завод, так как его давно уже пытаются сманить.

2. Козьма особо и не напрягался. Посидел, подумал, сделал за три дня какую-то хитрую оснастку для своего станка, а потом с её помощью быстро наклепал кучу деталей, причём всё в пределах допусков, без брака. Другие тем временем упахиваются, иногда даже работают сверхурочно, но денег таких и близко не получают.

3. Козьма отрывается от коллектива. Его терпят, но не любят. Если Козьма продолжит выделываться, рано или поздно бригада созреет и выдаст ему крепких тумаков. Так что отобрать у Козьмы часть деталей было бы полезно для него самого. Восстановление справедливости уберегло бы Козьму от хорошей трёпки.

4. В конце концов, что же, разве может Козьма в одиночку работать за весь завод? Не может. Без коллектива он никто. А раз так, пусть относится к коллективу с уважением, делит с ним не только обязанности, но и зарплату.

5. Козьма изначально был в привилегированном положении. Его отец был токарем шестого разряда, мать — инженером. Он уже в семь лет вытачивал детали на небольшом станке, который стоял у родителей в гараже. При этом в СССР населению станки не продавали, так что его родители наверняка или украли этот станок, или купили списанный и починили.

6. Кстати, станок, на котором Козьма работает сейчас, самый лучший в цеху. Новый, мощный, надёжный как швейцарские часы. Козьма в некотором роде блатной: пару лет назад директор завода лично купил этот станок, чтобы на нём работал именно Козьма. И, разумеется, именно Козьме идут самые сложные, самые денежные заказы.

7. Сам Козьма издевается: дескать, осваивайте матчасть, ребята, работайте «головой», будете зарабатывать не меньше меня. Но это ведь невозможно: заводу просто не нужно столько деталей. Если в цеху появится второй такой Козьма, всех остальных из бригады просто выставят на мороз, так как эти двое выполнят весь план.

8. Да и учиться-то нет смысла. Козьме, положим, повезло. И образование хорошее, и на завод не с улицы пришёл, отец словечко замолвил. А вот тому же Фролу уже за 50. Потратит он 5 лет на учёбу, и что? Даст кто-то гарантию, что Фрол хотя бы перед перед пенсией зарабатывать нормально? Если кто гарантию и даст, то точно не Козьма, он только языком молоть горазд.