 

Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине

25.02.2022, 12:26, Разное
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Аналитики полагают, что это может случиться за
пять дней. Президент Центра стратегический коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что, исходя из текущей ситуации, могут быть освобождены Восток, Центр и Юг Украины.

Он сказал, что, вероятно, будет
сформирован и коридор до Приднестровья. Затем возможен диалог о признании республик и об изменившихся границах Незалежной.

Абзалов обратил внимание на то, что важно будет решить вопрос и о
сохранении экономической активности. Сейчас же есть заметное продвижение в
Донбассе и в районе Харькова, отметил директор
Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий
Кашин.

Минобороны сообщило, что все поставленные на 24 февраля задачи России выполнены. В частности, удалось выйти к Херсону, что позволило освободить Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на
полуостров. Кроме того, ранее Министерство обороны России сообщало и о других потерях ВСУ Украины.

Напомним, Запад пригрозил России жесткими санкциями из-за спецоперации на Украине. Часть ограничений уже введены.



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