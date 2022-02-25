Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине

Аналитики полагают, что это может случиться за

пять дней. Президент Центра стратегический коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что, исходя из текущей ситуации, могут быть освобождены Восток, Центр и Юг Украины.

Он сказал, что, вероятно, будет

сформирован и коридор до Приднестровья. Затем возможен диалог о признании республик и об изменившихся границах Незалежной.

Абзалов обратил внимание на то, что важно будет решить вопрос и о

сохранении экономической активности. Сейчас же есть заметное продвижение в

Донбассе и в районе Харькова, отметил директор

Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий

Кашин.

Минобороны сообщило, что все поставленные на 24 февраля задачи России выполнены. В частности, удалось выйти к Херсону, что позволило освободить Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на

полуостров. Кроме того, ранее Министерство обороны России сообщало и о других потерях ВСУ Украины.

Напомним, Запад пригрозил России жесткими санкциями из-за спецоперации на Украине. Часть ограничений уже введены.