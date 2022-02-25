Российский генерал призвал ВСУ сложить оружие

“Не стоит защищать подлецов у власти, которые на ваших смертях будут лишь подсчитывать свои убытки и прибыли, которые посылали в бой против ваших же соотечественников”, – заявил он.

По словам Липового, украинским властям безразлична собственная армия, а также родные и близкие тех, кто в ней служит. Он призвал солдат ВСУ сложить оружие и вернуться домой.

“Россия несет мир”, – подчеркнул он.