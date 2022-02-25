 

Под Винницей ВСУ сбили российскую крылатую ракету – глава ОГА

25.02.2022, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Наши военные сбили российскую крылатую ракету – под Винницей!!! Слава ВСУ!” – написал он.

https://www.facebook.com/borzov.s.s/posts/501347464993632

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”. 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяла реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие. Вечером того же дня глава государства объявил всеобщую мобилизацию.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Власти Украины сообщали о 350–400 погибших российских военных, также известно о захваченных в плен оккупантах. 

С раннего утра 25 февраля оккупационные силы продолжают наступление и обстрелы городов, в частности Киева.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Траулер в Баренцевом море подал сигнал бедствия

30.06 / Названы сроки начала исследований вакцины «Вектора» от коронавируса на людях

26.12 / Newsweek – Сноуден раскритиковал Трампа в «загадочном комментарии»

19.10 / Епифаний: Россия украинской церкви не “мать” и даже не “мачеха”

21.02 / Маск считает курс биткоина завышенным

13.08 / В Новосибирской области благоустроят десять сел

05.11 / Спорт: РФ предлагают сомнительный чемпионат по футболу

29.06 / Лавров прибыл в Анталью

29.01 / В РФ могут разрешить увеличение мощностей передатчиков сотовой связи

17.01 / «Я всегда ему нравилась» – Памела Андерсон надеется на встречу с Трампом, чтобы добиться помилования Ассанжа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика