 

В соцсетях активно распространяют инструкции “Укравтодора” о том, как уничтожить вражеские отметки на дорогах

25.02.2022, 12:20, Новости дня
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“Укравтодор” призывает в своем Facebook граждан уничтожать знаки на дорогах, которые оставляет российская армия для ориентировки. Также необходимо уведомлять полицию об их местонахождении.

“Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское российское войско, в частности, ночью”, – пишут в ведомстве.

Метки можно зарисовать, засыпать землей или любой другой грязью.

“Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полиции с помощью горячей линии 102”, – говорят в “Укравтодоре”.

Призыв поддержали другие органы власти и украинцы в соцсетях.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/320356393456311

Скриншот: Антон Геращенко / Facebook
Скриншот: Процишин Богдан / Facebook
Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”. 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. 

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах. 

Западные страны обещали ввести против РФ строгие санкции в случае нападения на Украину. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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