«Единая Россия» решила сформировать отряды волонтеров-медиков для Донбасса

В ближайшее время партия «Единая Россия» сформирует отряды волонтеров-медиков, которые окажут помощь врачам ЛДНР, координировать работу будет глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Хубезов сообщил на совещании, которое прошло в формате ВКС, что «поезда здоровья – это микроавтобусы, на которых выезжают специалисты, наиболее востребованные: окулисты, лоры, педиатры», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Координатор молодежной политики партии и замруководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич рассказал, чем займутся добровольцы молодежного волонтерского корпуса, которые также отправятся на Донбасс помогать местным жителям: «Сейчас после ВКС выдвигаемся в территории ЛНР и ДНР, чтобы оценить обстановку. Проедем по больницам, определим склады для гуманитарной помощи ну и сам алгоритм работы. На сегодня нужны профессионалы по самым различным компетенциям, чтобы Донбасс быстрее вернулся к мирной жизни».

О том, что народные республики остро нуждаются в гражданских специалистах, в первую очередь врачах и медицинском персонале, сообщил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак: «Врачи, фельдшеры ЛДНР задействованы на передовой. Нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи».

Кроме того, с 19 февраля в приграничной территории с ЛДНР в Ростовской области приступил к работе молодежный волонтерский корпус «Мы Вместе», состоящий из команд МГЕР, МолодежкаОНФ и волонтерская рота.

Затем присоединились другие молодежные общественные организации. На данный момент корпус насчитывает более полутора тысяч человек, которые помогают жителям в Ростовской области, и около 5 тыс. человек в регионах страны. Волонтеры работают в пунктах временного размещения и гуманитарной помощи, организуют досуг для детей и оказывают правовую, медицинскую и психологическую помощь беженцам.