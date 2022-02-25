Лавров: Действия Киева и Запада ввергли Украину в трагедию

Запад выгораживает украинский режим и закрывает глаза на военные преступления Киева против мирных граждан, действия украинской стороны и Запада ввергли Украину в трагедию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой.

«Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушения гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряя бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию», – передает его слова РИА «Новости».

На переговорах с Дейнего и Пересадой министр обсудит вопрос взаимного открытия посольств.

«В ходе предстоящих переговоров в Москве планируется придать импульс созданию договорно-правовой базы по всем направлениям сотрудничества, предусмотренным упомянутыми договорами», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

«Особое внимание будет уделено вопросу открытия посольств Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в Москве и российских дипломатических миссий в Донецке и Луганске, их размещения и кадрового обеспечения», – указали в ведомстве.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.