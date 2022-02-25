Это официально: Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Даниил Медведев стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, ставшим первой ракеткой мира. На днях спортсмен, которому 11 февраля исполнилось 26 лет, выиграл матч против испанца Пабло Андухара на турнире в Акапулько почти “всухую” со счетом 6:1 и 6:2. Таким образом, он набрал самое большее на сегодняшний момент количество очков в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и обошел действующую первую ракету мира Новака Джоковича. Серб, напротив, в последней игре в Дубае, проиграл чеху Иржи Веселы и потерял в очках, уступив первую строчку в мировой таблице россиянину.

Джокович, к слову, дольше всех остальных был первой ракеткой мира – он продержался на этой строчке 361 неделю. Российские теннисисты лишь дважды за историю существования рейтинга становились первыми: в 2001 году – Марат Сафин, в 1999 году – Евгений Кафельников. Официально рейтинг обновят в понедельник, 28 февраля.

Даниил Медведев

Напомним, что минувший сезон для Новака Джоковича был непростым. Так, серб не смог принять участие в последнем Australian Open. Прибыв в начале января в Австралию, ему аннулировали визу из-за отсутствия вакцинации от COVID-19. Несколько дней спортсмен провел в иммиграционном изоляторе Мельбурна (гостинице для нелегальных мигрантов). Новак, утверждая, что получил медотвод от прививки и его документы были приняты австралийским штатом Виктория и национальной Федерацией тенниса, подал апелляцию, был выпущен и даже прошел жеребьевку. Однако по решению Федерального суда Австралии серб был депортирован из страны, и теперь три года не сможет въехать, а значит играть, в Австралии.

Новак Джокович