 

Мнение: РФ: варианты развития

25.02.2022, 12:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Саддам Хуссейн

Я уже описывал, какова роль нашей России в прекрасном будущем человечества, но люди быстро все забывают, да и мои тексты не настолько классические… Поэтому напомню, что с некоторых пор для нашей Родины предлагается всего (или ЦЕЛЫХ?) два варианта: я их обозначил как “вариант Саддам” и “вариант Гитлер”. Они, к сожалению, оба безнадежные для РФ, но с разной степенью уничтожения.

“Вариант Саддам” и “Вариант Гитлер”. Первый чуть более щадящий – просто превращение РФ в современный Ирак: вооруженные силы уничтожены, экономика тоже, жители предоставлены самим себе, полиции нет, работают только – за надежным забором под охраной международных ЧВК – нефтедобыча и газодобыча (но зато как часы!).

Ну а вариант “Гитлер” – это захват Украины, потом Прибалтики, потом нападение на Польшу, потом превращение всей территории РФ в ядерный могильник.

Вам какой больше нравится?

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Мнение: Slavic Live Matter!

24.01 / Министр печати Чечни рассказал, что Зарема Мусаева задержана

26.03 / Ученые из Японии рассказали о связи между сильным стрессом и аллергией

04.01 / Похудевшую Ольгу Бузову сравнили с “доской”

13.11 / Мнение: Темпы растут

14.10 / Мнение: Любопытная легенда про золотой цветок.

03.02 / «Страшилки» на этикетках сладких напитков показали эффективность

13.07 / Модель Эшли Грэм ждет второго ребенка

30.03 / Мнение: Почем страна погрязла в коррупции?

14.11 / Новогодние выходные сократят до трёх дней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика