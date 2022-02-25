Мнение: РФ: варианты развития



Саддам Хуссейн

Я уже описывал, какова роль нашей России в прекрасном будущем человечества, но люди быстро все забывают, да и мои тексты не настолько классические… Поэтому напомню, что с некоторых пор для нашей Родины предлагается всего (или ЦЕЛЫХ?) два варианта: я их обозначил как “вариант Саддам” и “вариант Гитлер”. Они, к сожалению, оба безнадежные для РФ, но с разной степенью уничтожения.

“Вариант Саддам” и “Вариант Гитлер”. Первый чуть более щадящий – просто превращение РФ в современный Ирак: вооруженные силы уничтожены, экономика тоже, жители предоставлены самим себе, полиции нет, работают только – за надежным забором под охраной международных ЧВК – нефтедобыча и газодобыча (но зато как часы!).

Ну а вариант “Гитлер” – это захват Украины, потом Прибалтики, потом нападение на Польшу, потом превращение всей территории РФ в ядерный могильник.

Вам какой больше нравится?