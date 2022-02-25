Мнение: Условия мира

Украина готова к переговорам с Россией. Неофициально называются пять возможных условий перемирия

1. Возвращение в конституцию страны нейтрального статуса и запрета на присоединение к военным альянсам.

2. Признание принадлежности Крыма.

3. Признание ДНР и ЛНР.

4. Ю. Бойко в качестве временного президента – до ближайших свободных и «денацифицированных» выборов.

5. Судебный процесс над «нацификаторами» (что под этим скрывается, понять пока сложно)

В принципе, это выход из войны и внешняя победа Путина. Что, конечно, позволит ему выйти из войны в статусе победителя. Правда, как известно, любые договоренности под давлением подразумевают возможность их оспаривания, но в случае Донбасса и Крыма вопрос может быть решен окончательно.

Дружественную территорию на востоке Кремль, безусловно, не получит уже ни при каких обстоятельствах, однако тактические задачи могут быть решены. Как обычно, в обмен на стратегические проблемы в будущем.

Ключевая проблема России — это полное отсутствие стратегического проекта развития, который невозможен без создания собственной внутренней зоны торговли. Проект ЕАЭС умер, и возродить его даже на базе принуждения Украины к миру на условиях Кремля невозможно. Размен Крыма и Донбасса на этот проект выглядит совершенно неравноценным. Выглядит это все красиво, но базовой проблемы не решает.

Пророссийского руководства в Киеве Кремль тоже не получит просто потому, что за 30 лет современной украинской истории так и не удалось получить консенсусную фигуру, устраивающую одновременно Восток, Центр и Запад страны. Это сугубо внутренняя проблема Украины, и войной она не решается. Уже поэтому никакое руководство Украины не способно проводить однозначно ориентированную политику — в Европу или в Россию. А балансировать на интересах Европы и России на своей территории пока не удавалось ни одному украинскому президенту. И не столько потому, что интеллектом не вышел, сколько потому, что само внутреннее устройство Украины не позволяет создавать устойчивые балансы. Будь она сформирована по германской модели федеративного земельного устройства (кстати, для Украины это абсолютно естественная конфигурация), у федерального руководства была бы возможность маневра на внешнеполитическом поле. Но централизованная Украина с костылем «децентрализации» (что по сути, лишь плохой эрзац земельного устройства) такие балансы недостижимы.

В любом случае война не решает проблем, которые Украина сама себе создала за 30 лет независимости. Война не решает проблем Кремля, утопившего собственную страну в одичании и деградации. Поэтому любые мирные соглашения определят лишь текущие интересы, но никак не отразятся на базовых противоречиях каждой из сторон.

А мир, безусловно, нужно заключать. Чем быстрее, тем лучше. В противном случае будут гибнуть люди, причем рационального объяснения этим смертям как не было, так и нет.

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