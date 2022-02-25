Мнение: Война Путина с Украиной
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- В первый день войны погибли 137 граждан Украины, 10 из них — офицеры, 316 человек ранены, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В боях за остров Змеиный в Черном море погибли все 13 пограничников, несшие дежурство, им будет присвоено звание «героев Украины» посмертно. Зеленский также заявил, что Россия наносит удары по гражданским объектам. Жители Харькова вынуждены были ночевать в метро.
- Около 5:30 утра Киев подвергся обстрелам. В соцсетях очевидцы сообщают о нескольких взрывах на Троещине и в Поздняках. Власти Украины ранее сообщали, что ожидают штурма Киева утром 25 февраля. Как заявила украинская сторона, в городе загорелась жилая девятиэтажка, на здание упали обломки сбитой ПВО российской ракеты, предположительно, крылатой ракеты «Калибр».
- Белый дом утверждает, что российские военные якобы взяли в заложники работников Чернобыльской атомной электростанции. «Это незаконное и опасное удержание людей, которое может подорвать работу служб, призванных поддерживать функционирование хранилищ ядерных отходов. Мы осуждаем эти действия и требуем их освобождения», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки. Ранее власти Украины заявили, что российские военные взяли под контроль территорию ЧАЭС и зону отчуждения после боестолкновений.
- Президент Владимир Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Призыву подлежат военнообязанные и резервисты. О количестве мобилизуемых в указе не уточняется. Цифру должен определить Генштаб страны.
- Евросоюз сообщил о новом пакете санкций против России за вторжении в Украину, которые затронут 70% банковского сектора России и основные госкомпании, включая военную промышленность. ЕС также планирует ввести запрет на экспорт нефти и «сделать для России невозможным совершенствование ее нефтеперерабатывающих заводов» и запретить продажу самолетов и авиационного оборудования российским авиалиниям. Санкции против России ужесточает и Япония.
- отсюда
На скриншоте: первая полоса сегодняшней бумажной версии «Новой газеты»
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Источник: Ирек Муртазин
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