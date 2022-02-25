 

Микронезия разорвала дипотношения с Россией

25.02.2022, 10:47, Новости дня
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Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном сообщении правительства тихоокеанской страны и ноте, направленной в посольство РФ на Филиппинах.

«Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны», – передает РИА «Новости» текст сообщения.

Микронезия, как отмечается в документе, пойдет на восстановление дипотношений с Россией только, когда российская сторона продемонстрирует «действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.



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