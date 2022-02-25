Российские ВС в ходе спецоперации на Украине сбили 11 летательных аппаратов

Российские вооруженные силы в ходе спецоперации на территории Украины сбили пять боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сбито: пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров», – передает ТАСС его слова.