Как восстановить память и концентрацию внимания после COVID-19



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Как коронавирус воздействует на мозг?

Механизм воздействия коронавируса на мозг и нервную систему человека до сих пор остается предметом тщательного изучения во всем мире. Еще в 2020 году ученый-вирусолог Российской академии наук Феликс Ершов заявил о том, что SARS-Cov-2 может приводить к отмиранию целых участков мозга, как вирусы гриппа и герпеса. Нейрофизиологи из Великобритании считают, что вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа в качестве «ворот», через которые он попадает в мозг и распространяется в нервной системе.

Шведские неврологи выяснили, что SARS-Cov-2 воздействует на мозг и нервную систему совсем не так, как другие вирусы. Исследователи изучили образцы спинномозговой жидкости пациентов с COVID-19, у которых наблюдалось нарушение когнитивных функций, и выявили заметное повышение воспалительных маркеров, которые свидетельствуют об активации иммунных клеток головного мозга. Но при этом ученые не обнаружили маркеров, характерных для вирусного поражения центральной нервной системы.

Кто в группе риска по неврологическим осложнениям после COVID-19?

По оценкам специалистов до 82% госпитализированных пациентов имели минимум один неврологический симптом. Однако эти последствия могут затронуть и людей, которые перенесли коронавирус без осложнений — так, около трети пациентов в США после легкого течения заболевания сообщили о снижении качества жизни, утомляемости, ухудшении памяти, трудности с концентрацией внимания.

Кто потенциально входит в группу риска по неврологическим осложнениям после коронавируса и можно ли их предотвратить, до сих пор неизвестно. По словам врача-пульмонолога, к.м.н. Елены Поликановой, шансы столкнуться с различными последствиями коронавируса есть у всех пациентов — и у тех, кто легко перенес болезнь, и у тех, кто лежал в реанимации.

«Сейчас это лотерея. Все два года пандемии я пытаюсь определить какие-то закономерности, чтобы понять, почему один пациент болеет с одними симптомами, а второй при прочих равных совершенно по-другому, но так и не смогла их найти. Вероятно, речь о каких-то генетических «крючках» или других факторах, которые пока не так просто исследовать и обобщить».

Поликанова Елена Борисовна

эксперт

Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Медгород», врач-терапевт, пульмонолог, к.м.н.

Какие симптомы у «мозгового тумана»?

По разным оценкам, от четверти до трети людей, переболевших коронавирусной инфекцией, жалуются на то, что мозг стал работать хуже, и мышление как будто затуманено. Термин «мозговой туман» (прим.: brain fog) не является медицинским, но он точно описывает состояние тех, кто с ним столкнулся:

сложности с концентрацией на работе и повседневных делах;

сознание спутанное, человек может постоянно ощущать небольшую дезориентацию;

мышление замедляется, мысли путаются;

могут возникать проблемы с подбором слов (человек не может вспомнить сразу, как называются предметы, забывает имена людей);

часто болит голова;

появляется забывчивость, сложно запоминать недавние события, помнить о планах или намеченных делах;

настроение неустойчивое, подавленное, может часто меняться;

есть проблемы с речью и коммуникацией: трудно следить за беседой, участвовать в разговоре, быстро формулировать мысли.

Эти симптомы могут сохраняться от нескольких недель и даже месяцев после выздоровления.

Это временно или так будет всегда?

По мнению врач-невролога Елены Ширшовой, последствия коронавируса обратимы, если следовать реабилитационной программе, которую для каждого больного врач разрабатывает индивидуально. Это может быть лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, координационный тренинг и иные процедуры.

Очень важно не откладывать визит к специалисту, чтобы не допустить прогрессирования состояния. Врач-невролог поможет подобрать адекватную терапию и при необходимости направит к психиатру для коррекции лечения.

Что делать, чтобы ускорить выздоровление?

Общепринятых рекомендаций по восстановлению работы мозга нет, это вопрос времени. Как сообщила Елена Ширшова, есть универсальные способы восстановления после неврологических осложнений, которые будут полезны всем пациентам.

Как восстановить нервную систему после коронавируса