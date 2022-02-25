 

Принц Гарри подал в суд на британский таблоид за клевету

25.02.2022, 10:40, Разное
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Принц Гарри вслед за своей супругой Меган Маркл намерен судиться с компанией Associated Newspapers, издающей таблоид Daily Mail. Представители герцога уже составили необходимые документы и подали иск о клевете в Верховный суд.

Поводом для судебных разбирательств, как предполагают иностранные СМИ, стала резонансная статья в воскресном номере Daily Mail от 20 февраля. В материале сказано, что герцог Сассекский мало того, что потребовал от МВД Великобритании предоставить ему полицейскую охрану бесплатно, то есть за счет британских налогоплательщиков, как и всем членам королевской семьи, так еще и якобы хотел скрыть документы по делу против Министерства.

Сказанное в статье не соответствует тому, что говорил сам принц на эту тему, то есть фактически принца обвинили во лжи и укрытии фактов. Теперь он обвиняет издание в клевете, ведь ранее он утверждал, что готов лично платить за услуги охраны для себя и своей семьи, находясь в Великобритании.

Для семьи герцога и герцогини Сассекских это не первый иск против СМИ. Ранее с тем же изданием судилась Меган Маркл и выиграла. Представители издания The Mail on Sunday признали поражение в трехлетнем судебном разбирательстве и выпустили в одном из воскресных номеров публичное извинение в адрес Меган Маркл в конце декабря 2021 года, хотя окончательное решение суда в пользу герцогини Сассекской было принято еще в начале зимы – 2 декабря. Тогда Меган, ранее подвергшаяся жесткой критике со стороны бывшего американского президента Дональда Трампа за открытое письмо в Конгресс США, сделала официальное заявление. 

Эта победа многое значит не только для меня, но и для всех, кто когда-либо боялся отстаивать правду, – сказано было в заявлении. 

Позже была обнародована сумму компенсации морального ущерба, которую получит супруга принца Гарри 40-летняя Меган Маркл от британского таблоида. Герцогиня получила ровно один фунт стерлингов. 



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