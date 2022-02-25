 

Путин призвал бизнес «солидарно работать с правительством»

25.02.2022, 10:15, Разное
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…и с пониманием отнестись к происходящему.

Президент РФ Владимир Путин провел в Москве встречу с представителями крупного бизнеса страны. Видео со вступительной речью Путина опубликовал РБК.

Путин подчеркнул, что происходящее — «вынужденная мера».

«Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было просто невозможно. Все попытки — по нулям. Откровенно говоря, даже удивлен. Ни на миллиметр ни сдвинулись ни по одному вопросу», — сказал он.

Путин также отметил, что РФ остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб системе мирового хозяйства. Он призвал бизнес

«солидарно работать с правительством» и пониманием отнестись к происходящему.

Рынок российских акций продемонстрировал сильнейший обвал за всю свою историю на фоне военных действий на территории Украины.

На 19:30 мск курс доллара превысил 86,84 рубля. Евро торговался по 96,61 рубля.

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Путин около 5:30 утра мск объявил о начале «спецоперации» в Украине. «Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — сказал он. В Минобороны РФ заявили, что «выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии». Мощные взрывы прогремели около 5:00 в нескольких городах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Источник: Новая газета



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