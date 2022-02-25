 

Французские фермеры опасаются ответного удара России и роста цен

25.02.2022, 9:35, Новости дня
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Глава Национальной федерации профсоюзов землевладельцев Кристиана Ламбер заявила, что опасается, что РФ в ответ на новые европейские санкции введёт меры против сельского хозяйства, как это уже было в 2014 году, пишет Le Figaro. В любом случае они ожидают новых проблем, поскольку из-за дорогого газа увеличиваются цены на удобрения, а украинская пшеница растёт в немалой степени и в Донбассе.


AP

Санкции, которые Европа объявила против России, вызывают обеспокоенность у главы Национальной федерации профсоюзов землевладельцев Кристианы Ламбер. Она опасается ответных мер со стороны России. «Финансовые санкции против РФ создают огромный риск ответных мер против европейских продуктов, в первую очередь против сельскохозяйственной продукции», — сказала она в интервью.

Так, когда ЕС принял санкции против РФ в 2014 году после присоединения Крыма, именно по сельскому хозяйству нанёс удар Владимир Путин. Российское эмбарго сильнее всего сказалось на молочных продуктах. «Мы так и не вернулись к объёмам, которые тогда потеряли», — отметила Кристиана Ламбер. Владимир Путин в тот момент воспользовался случаем и восстановил продовольственный суверенитет.

Представительница французского сельскохозяйственного сектора отметила, что они опасаются и нового роста цен на удобрения, которые за год уже выросли на 90%. «Владимир Путин держит руку на газовом кране, а чтобы создать удобрение, нужен газ». Соответственно, всё это неизбежно скажется и на цене производства сельскохозяйственной продукции.

Эксперт выразила озабоченность и украинскими рынками, ведь Украина составляет 12% всего мирового экспорта зерна, и немалая часть производства находится в Донбассе. «Есть опасность снижения поставок, от этого — опасность продовольственной нехватки в регионах, что может вылиться и в политическую нестабильность», — приводит её слова Le Figaro.

 



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