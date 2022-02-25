Не попавшие под санкции депутаты Госдумы оказались гражданами Евросоюза

Стала известна причина, из-за которой из 400 депутатов, проголосовавших за признание суверенитета ДНР и ЛНР, под санкции попал только 351. По необъяснимым причинам в этом списке не оказалось 49 фамилий.

Из представленного правительством доклада следует, что депутаты имеют основное гражданство Евросоюза и в течение многих лет старались принимать законы, которые могли категорически усложнять жизнь граждан в России. Этим объясняется отсутствие их имен в санкционном списке за 23 февраля.

Депутаты Госдумы входили в группу, которая осуществляла диверсионную деятельность, нарушая целостность и безопасность конституционного строя страны путем принятия законов, которые получили название запрещенной в стране группировки «бешенный принтер».

В настоящий момент с некоторых депутатов, не имеющих криптовалютных кошельков, через которые они получали иностранное финансирование, уже снята неприкосновенность, они дают признательные показания на своих коллег. Полностью сотрудничающие со следствием депутаты будут депортированы на территорию Украины для передачи странам, гражданство которых они имеют.

—