 

На Украине объявлена тотальная мобилизация

25.02.2022, 9:26, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Ее поручено провести за 90 дней.

Также украинский лидер был вынужден констатировать отсутствие реальной помощи со стороны тех государств, которые ранее намекали на возможность содействия. “Запад только говорит о поддержке, но конкретной помощи нет”, – констатировал Владимир Зеленский.

Политик опроверг слухи о том, что он покинул страну. Президент Украины подчеркнул, что находится в Киеве и готов сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы обсудить нейтральный статус страны.



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