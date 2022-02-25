Мнение: О шокирующем диагнозе и смертельном приговоре Владимиру Путину

Есть только одно объяснение происходящей на наших глазах трагедии. И оно — у всех на виду. Наверное, именно поэтому его практически никто и не видит. Все говорят о «хитрых планах», «долгосрочных стратегиях» или, там о «вынужденном решении», а также о «не было другого выхода».

Чушь всё это!

И ситуация в никем, кроме России не признанных «республиках», была не катастрофически-угрожающей, и возможности для дипломатии ещё оставались, и Украине даже не распахнули дверь в НАТО (наоборот, скорее плотно прикрыли, но табличку оставили), и компромиссы по другим вопросам могли быть найдены. Однако — вот так, без формального casus belli, просто из-за искусственной и, не исключено, Кремлём инспирированной «вспышки насилия», подобных которой за предшествующие восемь лет было, увы, немало… Ну это кем надо быть, чтобы такую кашу заварить!

Повторюсь, объяснение этому только одно.

Нынешний российский президент Владимир #Путин не просто «серьёзно болен» и знает об этом, а получил практически стопроцентные гарантии скорого и неизбежного исхода того таинственного заболевания, с которым он боролся последние несколько лет. И купировать которое не могла ни официальная медицина, хоть отечественная, хоть швейцарская, хоть израильская, ни шаманы, стволовые клетки и прочее колдовство. Только этим может объясняться и невероятная спешка в проведении новой «спецоперации» в соседней Украине, и заведомая невыполнимость ультимативных предъяв Западу, и некоторый фатализм в речах и поступках.

Что это может быть за болезнь?

Любая из числа тех, что необратимо и повреждающе воздействуют на мозг, от злокачественной опухоли в сером веществе до раннего «Альцгеймера» (ох, не случайно так часто его поминает болтун Дмитрий Рогозин) или какого-нибудь «Паркинсона». Самые сильные её проявления удаётся как-то пока маскировать для публики, но… Уже всё сложнее и сложнее с каждым месяцем, с каждой неделей.

Почему такой вывод?

Ну вот, например, из его «донбасской речи», сбивчивой и нелогичной:

«На глазах у всего мира Госсекретарь #США тряс какой-то пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть химическое оружие, разрабатываемое в Ираке. А потом оказалось, что всё это – подтасовка, блеф: никакого химического оружия в Ираке нет. Невероятно, удивительно, но факт остаётся фактом. Имело место враньё на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны ООН. А в результате – огромные жертвы, разрушения, невероятный всплеск терроризма»

Как бы это сказать помягче. Отсылки к «пробирке Пауэлла» как к эталону беспардонной лжи Вашингтонской элиты свидетельствуют… гм… о крайне слабых интеллектуальных возможностях «пациента». Потому что уже даже и школьнику известно, что Колин Пауэлл использовал этот экспонат, чтобы наглядно показать, как мало надо современных БОВ, чтобы отравить целый город. И в речи своей он напомнил об атаке на #США путём рассылки спор сибирской язвы, но ничего не говорил, что это именно то химоружие Саддама.

Однако Владимир Путин не только произнёс заведомую ложь, но ещё и сам в неё, похоже, поверил. Что для политика такого уровня не просто финальный #диагноз, но смертельный приговор.

И это всё объясняет, не так ли?

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