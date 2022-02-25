Войска Украины обстреляли населенный пункт Куликово в ДНР
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Украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Талаковка – н.п. Куликово, выпущено 16 мин калибром 120 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Ранее в пятницу житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр.
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