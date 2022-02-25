 

Войска Украины обстреляли населенный пункт Куликово в ДНР

25.02.2022, 9:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Талаковка – н.п. Куликово, выпущено 16 мин калибром 120 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

Ранее в пятницу житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Не слушать «климатических фанатиков» и добывать нефть и газ — обозреватель Hill рассказала, как Байдену переиграть Путина

11.10 / Анонсирована встреча Путина с Пашиняном

10.10 / “Стоят на земле и не летают”. Азербайджан признал наличие турецких истребителей F-16

02.12 / Филиппины решили закупить российско-индийские ракеты BrahMos

17.09 / Нардеп Гришина: Благодаря приватизации АО “ПКМЗ” имеет все шансы превратиться из проблемного объекта в показательный пример трансформации

02.11 / В Соединенных Штатах представили робота-опылителя

29.11 / За девять месяцев 2021 года украинские банки увеличили прибыль почти на 40%

10.10 / Врач оценила состояние полгода пробывшей в шкафу девочки

12.02 / В WADA решили не объяснять причину долгого исследования пробы фигуристки Валиевой

30.12 / Реакции на сообщения, защита от спойлеров, QR-коды и внутренний переводчик. В Telegram появились новые функции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика