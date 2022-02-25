Транзит газа через украинскую территорию вырос на 20%

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему растет в пятницу на 20% по сравнению с предшествующими газовыми сутками, одновременно с этим резко вырос реверс по магистрали «Ямал – Европа», следует из данных операторов ГТС.

Заявка на прокачку газа из РФ на 25 февраля составляет почти 100 лн кубометров, что на 20% больше показателя 24 февраля. Транзит российского газа растет с понедельника, когда он находился на уровне около 50 млн кубов. Это более чем вдвое меньше контрактных обязательств Газпрома, передает РИА «Новости».

По мнению экспертов, такая динамика может свидетельствовать о росте спроса на российский газ на фоне геополитической напряженности вокруг Украины. Газ Газпрома сейчас значительно дешевле альтернативных покупок на спотовом рынке. Российская компания в четверг заявила, что осуществляет поставки через Украину штатно, согласно с заявками европейских потребителей.

В это время мощности «Ямал – Европы» остаются невостребованными со стороны российской компании, хотя маршрут является одним из основных для Газпрома наряду с «Северным потоком – 2» и ГТС Украины. Поставки по нему идут в реверсном режиме, то есть физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом в пятницу реверс резко вырос – в 6,5 раза, до 281 тыс. кубов в час, свидетельствуют данные немецкой Gascade.

Из данных Wind Europe следует, что хотя отопительный сезон в Европе в целом завершается и погода остается мягкой, обычно он длится до конца марта. При этом запасы в подземных хранилищах остаются на крайне низких уровнях – 30,14% по данным на 23 февраля. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в целом остается на уровне прошлой недели, следует из данных. Средней показатель тогда составил 25,2% (рост на 8 процентных пунктов). В понедельник доля ВЭС в общем объеме была 29,2%, во вторник – 23,8%, в среду – 21,1%, в четверг – 25%.

При этом посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью итальянскому агентству Ansa заявил, что РФ не собирается наносить ущерб мировой экономике в связи со спецоперацией на Украине, поставки российского газа в Европу через Украину осуществляются в штатном режиме.

«Эти вещи были ожидаемы. Правительство РФ принимает меры для стабилизации ситуации. С другой стороны, резко пошли вверх цены на энергоносители. Это может отразиться на экономике ЕС, включая Италию, и на благосостоянии граждан», – сказал он.

Разов подчеркнул, что российская сторона «все последние годы, реагируя на бесчисленные, в том числе немотивированные, санкции Запада», говорила об их контрпродуктивности.

«Россия не собирается наносить ущерб мировой экономической системе, интегральной частью которой она является. Вчера-сегодня поставки российского газа транзитом в Европу через территорию Украины осуществлялись в штатном режиме», – заключил посол РФ в Италии.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешней зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счет СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки.

Во вторник зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев предрек Европе газ по 2 тыс. евро за тысячу кубометров на фоне остановки сертификации «Северного потока – 2». Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.