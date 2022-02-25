 

Войска Украины за семь минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

25.02.2022, 9:17, Новости дня
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Украинские силовики за семь минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, используя тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 08.30 до 08.37 в направлении населенных пунктов Васильевка, Широкая Балка и Саханка, выпущены мины калибром 82 и 120 мм, 150 выстрелов из БМП-1, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр.



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