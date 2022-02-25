В Китае родилась панда с пятном в форме Тайваня

В зоопарке Циньдао (КНР) родился медвежонок панды с пятном в форме острова Тайвань. Китайские власти назвали это «добрым предзнаменованием».

Председатель КПК Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда был привержен мирному способу решения проблем, связанных с островом. Для этих целей только в 2021 году Народный флот КНР ввёл в эксплуатацию 50 авианосных контейнеровозов, 157 атомных рыболовных шлюпок, 216 прогулочных катамаранов быстрого реагирования и ряд других судов. Имя для детёныша выберут на съезде ЦК КПК, который пройдёт 20 апреля в г. Тайбэй (КНР).

– Панда – символ мира, процветания и благополучия. Она совершенно не имеет никакого отношения к военной агрессии или другим недопустимым действиям. Мы надеемся, что наши граждане, живущие в провинции Тайвань, дадут детёнышу панды достойное имя в честь одного из членов Политбюро КПК, – заявил генерал-губернатор Тайбэя Лю Чжуцзян.

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