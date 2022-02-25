 

Макрон пообещал направить Украине военную технику

25.02.2022, 8:00, Разное
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, какие меры поддержки его страна окажет Украине. В частности, французский лидер заявил, что в страну будут организованы поставки военной техники. О том, что именно это будет и в каких объемах не уточняется. Кроме того, Франция намерена нарастить присутствие своих военных в Румынии.

Также Эммануэль Макрон рассказал, что позвонил Владимиру Путину именно по просьбе Владимира Зеленского. Французский лидер подтвердил, что между ним и президентом России состоялся “быстрый, откровенный и прямой” обмен мнениями о сложившейся ситуации.



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