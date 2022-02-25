В ОПУ заявили, что цель России – сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. СМИ сообщили, что оккупанты хотя захватить Киев

ОПУ считает, что у Российской Федерации две тактические цели – захват территорий и “нападение на легитимное политическое руководство Украины с целью распространения хаоса и установления марионеточного правительства”, которое подписало бы мирное соглашение о двусторонних отношениях с Россией, сказал Подоляк.

Он отметил, что противник пытается дестабилизировать ситуацию в крупных городах, в частности в Харькове и Киеве, существует вероятность, что российские вооруженные силы захватят правительственные кварталы.

По данным источников Newsweek, российские войска планируют окружить Киев. Американские чиновники считают, что оккупанты смогут осадить город в течение 96 часов, а затем в течение недели – свергнуть руководство.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому на условиях анонимности сказал изданию, что у украинских властей тоже есть подобная информация, но он высказал сомнение, что Зеленский будет свергнут.

“Думаю, что еще слишком рано говорить… Они говорят, что Украина держится лучше, чем ожидали”, – сказал собеседник.

“Украинская правда” со ссылкой на источник в контрразведке СБУ тоже сообщила, что цель России – взять под контроль Киев.

С помощью переброски около 2 тыс. спецназовцев, 10 тыс. десантников и диверсионных групп, которые уже находятся в Киеве, оккупанты планируют дестабилизировать обстановку в городе, отключить в нем электричество и связь, а затем захватить органы власти и руководство государства (не уточняется, кого именно), чтобы заставить его подписать мирное соглашение на российских условиях, шантажируя возможной гибелью большого количества гражданского населения, рассказали в спецслужбе. Даже если часть руководства государства будет эвакуирована из Киева, подписать документы сможет кто-то из пророссийских политиков, а затем Украина якобы может быть разделена на две части – подконтрольную России и не подконтрольную.

“Принцип действия захватчиков: “Кто контролирует столицу – тот контролирует государство”. Планы [президента РФ Владимира] Путина известны, и украинские военные готовы дать ему отпор”, – отметили в спецслужбе.

Дата проведения операции неизвестна, ожидается в ближайшие дни – “в зависимости от погоды, развития политической ситуации в мире и переговорных процессов”, сообщило издание.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.

Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил глава ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили США, Великобритания и Канада.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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