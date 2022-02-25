В Запорожской области оккупанты обстреляли пограничное подразделение, есть погибшие

“В 4.25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению “Приморский Посад” в Запорожской области”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/284051180500426

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.

Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил глава ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

25 февраля в 4.00 оккупанты обстреляли Киев. Под удары попали не только военные и другие объекты, имеющие стратегическое значение, но и жилищная и социальная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны Украины сбили часть летательных аппаратов и ракет над столицей.

—