“В последний раз подобное случалось с нашей столицей в 1941 году”. После обстрела Киева Кулеба призвал мир изолировать Россию

“Ужасные российские ракетные удары по Киеву. В последний раз подобное случалось с нашей столицей в 1941 году, когда на нее напала фашистская Германия”, – подчеркнул Кулеба.

Он заверил, что Украина победит в войне с оккупантами и призвал мировые государства порвать все связи с Россией.

“Остановить Путина. Изолировать Россию. Порвать все связи. Выкинуть Россию из всего мира”, – написал министр.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

25 февраля в 4.00 оккупанты обстреляли Киев. Под удары попали не только военные и другие объекты, имеющие стратегическое значение, но и жилищная и социальная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны Украины сбили часть летательных аппаратов и ракет над столицей.

Как сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица три человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.

Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил глава ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

—