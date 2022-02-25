 

ЦБ Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях

25.02.2022, 7:55, Новости дня
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Центробанк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях.

«Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей», – передает РИА «Новости» сообщение ЦБ Украины.

Кроме того, ЦБ запретил украинским банкам любые расчеты с физическими или юридическими лицами, которые находятся на территории РФ или Белоруссии.

Утром курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 75 копеек, курс евро вырос на 85,25 копеек.

Накануне курс доллара к рублю в ходе торгов превысил 86 рублей. К вечеру четверга рубль укрепился к доллару и евро на фоне выступления президента США Джо Байдена.



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