 

При обстреле ВСУ в Донецке тяжело ранили человека

25.02.2022, 7:55, Новости дня
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Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, информирует народная милиция Донецкой народной республики.

«В Киевском районе Донецка по адресу Киевский проспект, д. 63 кв.39 в результате обстрела ранен мужчина. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в Республиканский травматологический центр», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее руководитель администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что ВСУ начали обстрел из тяжелого вооружения Петровского района Донецка и поселка Старомихайловка.



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