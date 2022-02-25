При обстреле ВСУ в Донецке тяжело ранили человека

Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, информирует народная милиция Донецкой народной республики.

«В Киевском районе Донецка по адресу Киевский проспект, д. 63 кв.39 в результате обстрела ранен мужчина. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в Республиканский травматологический центр», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее руководитель администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что ВСУ начали обстрел из тяжелого вооружения Петровского района Донецка и поселка Старомихайловка.