 

«Уэбб» может найти внеземные цивилизации на других планетах

25.02.2022, 7:22, Разное
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Ученые изучили возможность того, что инопланетную жизнь можно найти благодаря выбросам хлорфторуглеродов. Результаты опубликованы на сайте препринтов arXiv.

Одна из возможностей космического телескопа «Уэбб», на которую неспособен его предшественник «Хаббл», — это возможность изучать планеты, вращающиеся вокруг далеких звезд. А также обнаруживать на них жизнь с помощью поиска и идентификации биосигнатур.

В ходе новой работы ученые исследовали возможность использования космического телескопа «Уэбб» для поиска промышленных загрязнителей в атмосферах экзопланет. Особое внимание астрономы уделили хлорфторуглеродам (ХФУ). На Земле производятся в промышленных масштабах в качестве хладагентов и чистящих средств. Известно, что ХФУ уже создали огромную дыру в озоновом слое Земли в 1980-х годах, прежде чем вступил в силу международный запрет на их использование.

Ученые уверены, что если найдут следы этих мощных парниковых выбросов, которые отличаются длительным временем пребывания в атмосфере, то обнаружат инопланетную жизнь. «Почти наверняка ХФУ появятся в результате жизнедеятельности цивилизации — разумной жизни, способной к безудержной индустриализации», — отмечают авторы исследования.



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