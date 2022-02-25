«Уэбб» может найти внеземные цивилизации на других планетах

Ученые изучили возможность того, что инопланетную жизнь можно найти благодаря выбросам хлорфторуглеродов. Результаты опубликованы на сайте препринтов arXiv.

Одна из возможностей космического телескопа «Уэбб», на которую неспособен его предшественник «Хаббл», — это возможность изучать планеты, вращающиеся вокруг далеких звезд. А также обнаруживать на них жизнь с помощью поиска и идентификации биосигнатур.

В ходе новой работы ученые исследовали возможность использования космического телескопа «Уэбб» для поиска промышленных загрязнителей в атмосферах экзопланет. Особое внимание астрономы уделили хлорфторуглеродам (ХФУ). На Земле производятся в промышленных масштабах в качестве хладагентов и чистящих средств. Известно, что ХФУ уже создали огромную дыру в озоновом слое Земли в 1980-х годах, прежде чем вступил в силу международный запрет на их использование.

Ученые уверены, что если найдут следы этих мощных парниковых выбросов, которые отличаются длительным временем пребывания в атмосфере, то обнаружат инопланетную жизнь. «Почти наверняка ХФУ появятся в результате жизнедеятельности цивилизации — разумной жизни, способной к безудержной индустриализации», — отмечают авторы исследования.