Борис Джонсон объявил о введении блокирующих санкций
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
…против ВТБ и «Аэрофлота».
Великобритания вводит блокирующие санкции против ВТБ и «Аэрофлота». Об этом пояснил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает The Guardian.
Великобритания замораживает все активы «ВТБ». Также Лондон введет ограничение на размер депозита, который могут держать граждане РФ на своих счетах в Великобритании. «Аэрофлот» не сможет летать в страну.
Санкции также предполагают запрет для крупных российских компаний на привлечение финансирования на британском рынке и ограничения на экспорт высоких технологий и оборудования для нефтепереработки в Россию.
Индивидуальные санкции вводятся в отношении еще 100 физических и юридических лиц. Под ограничения также попали ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация»), ОСК («Объединенная судостроительная корпорация») и Ростех.
Джонсон отметил, что Великобритания анонсирует сегодня
«самые объемные санкции»
в отношении России. Кроме того, он сказал, что санкции будут применены против Беларуси.
На фоне новости акции ВТБ усилили падение, они теряют более 42%. Акции «Аэрофлота» падают на 30%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юлия Латынина: Мир просто разделится на свободных — и нас
Какая часть Украины останется свободной — зависит от украинских войск. Но для России, боюсь, все кончено
Ранее президент РФ Владимир Путин провел в Москве встречу с представителями крупного бизнеса страны. Он призвал бизнес «солидарно работать с правительством» и с пониманием отнестись к происходящему.
Ранним утром Путин объявил о начале «спецоперации» в Украине. В Минобороны РФ заявили, что «выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии». Мощные взрывы прогремели около 5:00 в нескольких городах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет