Борис Джонсон объявил о введении блокирующих санкций

…против ВТБ и «Аэрофлота».

Великобритания вводит блокирующие санкции против ВТБ и «Аэрофлота». Об этом пояснил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает The Guardian.

Великобритания замораживает все активы «ВТБ». Также Лондон введет ограничение на размер депозита, который могут держать граждане РФ на своих счетах в Великобритании. «Аэрофлот» не сможет летать в страну.

Санкции также предполагают запрет для крупных российских компаний на привлечение финансирования на британском рынке и ограничения на экспорт высоких технологий и оборудования для нефтепереработки в Россию.

Индивидуальные санкции вводятся в отношении еще 100 физических и юридических лиц. Под ограничения также попали ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация»), ОСК («Объединенная судостроительная корпорация») и Ростех.

Джонсон отметил, что Великобритания анонсирует сегодня

«самые объемные санкции»

в отношении России. Кроме того, он сказал, что санкции будут применены против Беларуси.

На фоне новости акции ВТБ усилили падение, они теряют более 42%. Акции «Аэрофлота» падают на 30%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Латынина: Мир просто разделится на свободных — и нас

Какая часть Украины останется свободной — зависит от украинских войск. Но для России, боюсь, все кончено

Ранее президент РФ Владимир Путин провел в Москве встречу с представителями крупного бизнеса страны. Он призвал бизнес «солидарно работать с правительством» и с пониманием отнестись к происходящему.

Ранним утром Путин объявил о начале «спецоперации» в Украине. В Минобороны РФ заявили, что «выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии». Мощные взрывы прогремели около 5:00 в нескольких городах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

—