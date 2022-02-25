 

Борис Джонсон объявил о введении блокирующих санкций

25.02.2022, 7:20, Разное
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…против ВТБ и «Аэрофлота».

Великобритания вводит блокирующие санкции против ВТБ и «Аэрофлота». Об этом пояснил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает The Guardian.

Великобритания замораживает все активы «ВТБ». Также Лондон введет ограничение на размер депозита, который могут держать граждане РФ на своих счетах в Великобритании. «Аэрофлот» не сможет летать в страну.

Санкции также предполагают запрет для крупных российских компаний на привлечение финансирования на британском рынке и ограничения на экспорт высоких технологий и оборудования для нефтепереработки в Россию.

Индивидуальные санкции вводятся в отношении еще 100 физических и юридических лиц. Под ограничения также попали ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация»), ОСК («Объединенная судостроительная корпорация») и Ростех.

Джонсон отметил, что Великобритания анонсирует сегодня

«самые объемные санкции»

в отношении России. Кроме того, он сказал, что санкции будут применены против Беларуси.

На фоне новости акции ВТБ усилили падение, они теряют более 42%. Акции «Аэрофлота» падают на 30%.

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Источник: Новая газета



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