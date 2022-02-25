Посол США в Польше Бжезинский – Польша в безопасности, поскольку США стоят с ней плечом к плечу

Конфликт с НАТО не имеет никакого смысла для россиян и математика должна взять верх: 200 тысяч солдат против 2 миллионов, заявил американский посол в Варшаве Марк Бжезинский. В беседе с TVN24 он назвал решение президента РФ большой ошибкой и сказал, что США готовы к любому развитию сценария. Он также добавил, что Польше опасаться нечего, потому что Вашингтон стоит с ней плечом к плечу как союзник по НАТО.



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«Кризис на Украине — это абсолютный приоритет. Я скажу только три пункта, по-польски, чтобы ничего не ускользнуло при переводе: Польша безопасна, Польша в безопасности, Америка стоит плечом к плечу с Польшей в качестве партнёра по НАТО, — заявил посол США в Польше Марк Бжезинский. — Это очень важные пункты. У нас есть 10 000 американских солдат в Польше, в том числе наших лучших бойцов. Все на польских базах. Мы готовы к любому развитию событий. Как я говорил раньше, Польша — в безопасности».

В интервью телеканалу TVN24 американский посол подчеркнул, что между силами США и Польши никогда не было такой тесной связи, как сегодня. «Наши солдаты тренируются вместе с польскими солдатами в лесах, полях, в Центральной и Восточной Польше. Они применяют самые лучшие технологии и самую лучшую технику, которая только имеется в нашем распоряжении», — объяснил дипломат. «У нас есть совместные миссии, которые продолжаются. Координация операций, по моему мнению, направляет очень сильный сигнал… Путин должен чётко понимать, что американцы и поляки стоят друг с другом плечом к плечу и готовы к любому развитию сценария», — добавил он.

Бжезинский подтвердил намерение США направить дополнительные военные части в Польшу. Впрочем, процесс переброса уже начался. «Мы готовы гибко и динамично реагировать на развитие ситуации, на развитие угроз… мы мониторим пересечение границы. Мы в качестве американского посольства создали приветственный центр в Пшемысшле», — сообщил он.

Хотя, по его данным, за последние несколько дней границу пересекло очень мало людей, он подтвердил готовность к серьёзному гуманитарному кризису. Он также выразил своё восхищение польскими лидерами, которые заявляют о поддержке потенциальных беженцев.

Военную операцию РФ он называет неоправданной, ведь украинцы её не спровоцировали. Даже китайцы осознают, что случившееся совершенно неправильно. По его мнению, необходимо изолировать Россию и Путина путём полной активации экономического оружия США — то есть санкций, которые будут как никогда действенными. «Северный поток — 2» был машиной для зарабатывания денег. Для Путина он был банкоматом. Он потратил на это 11 миллиардов долларов. А теперь конец: 11 миллиардов долларов превратилось в пыль…» — подчеркнул он.

Американский посол уверен, что война началась. «Это будут катастрофические человеческие потери — на Украине погибнут тысячи людей. Это крайне трагично. Это страна, которая никому ничего плохого не сделала. После падения коммунизма, развала советской империи она пыталась встать на ноги в экономическом и политическом плане. Это одна из наиболее подверженных атаке стран мира», — отметил он.

Бжезинский считает, что своей военной операцией руководство РФ доказало свою негуманность, это очень грустно и печально. Он уверен, что и сегодня в окружении Владимира Путина есть люди, которые предпочитают дипломатию войне. Он обращает внимание на то, что у россиян менее 200 тыс. солдат в активной службе, в то время как в распоряжении НАТО два миллиона солдат. У них новейшее оружие. «Чем это может закончиться, если дело дойдёт до противостояния между НАТО и Россией? Мы все знаем, чем это закончится. Для россиян это просто-напросто не имеет смысла… Я надеюсь, что эта математика возьмёт верх в окружении президента Путина и убедит его в том, что он может принять одно из многочисленных предложений…» — рассуждает он.

Дипломат отметил, что США будут реагировать на действия российских военных и по мере развития наступления активизировать свои действия. «Мы не хотим этого, мы не хотим звучать опасно, но мы должны звучать опасно, чтобы быть опасными», — предупредил Бжезинский. «Это большая ошибка президента Путина», — резюмировал он.