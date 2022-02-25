Западные страны вводят санкции против России из-за ситуации на Украине

Глава Еврокомисси заявил, что Евросоюз введет санкции

против стратегических секторов экономики РФ. Данная мера заблокирует доступ к

ключевым технологиям и рынкам, что серьезно отразится на экономике. Глава

Министерства экономики Германии объявил, что страна больше не будет закупать

газ и уголь у России.

Министр Франции сообщил, что страна запретила полеты над Украиной и частично в зоне контроля Ростова

и Москвы. Глава Министерства иностранных дел ФРГ заявил, что санкции против РФ

отразятся и на Германии. Президент США Байден сообщил о введении жестких

санкций против Российской Федерации.

Напомним, 21 февраля президент

России Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой народных

республик. Решение повлекло за собой множество санкций со стороны Запада,

которые постоянно прибавляются. 24 февраля Путин объявил о начале военной

спецоперации в Украине, что также повлекло за собой ряд мер со стороны западных

стран. В качестве причины для начала операции президент РФ обозначил прекращение геноцида народа в ДНР и ЛНР.